Як Путін маніпулює Трампом: ексрадниця Білого дому розповіла закулісні подробиці

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп вважає російського президента Володимира Путіна «крутим хлопцем», тому лестощі від нього сприймає з особливим захопленням. Це дозволяє господарю Кремля легко маніпулювати своїм американським колегою.

На цьому наголосила колишня радниця Білого дому Фіона Гілл в інтерв’ю The Independent.

За її словами, Трампу приносить задоволення спілкування на рівних з авторитарним російським лідером, оскільки він вважає престижними такі стосунки із «крутим хлопцем».

«Він [Путін] саме той, ким Трамп хотів би бути. Трамп дивиться на людей, які всім заправляють, у яких є, по суті, шик. І саме таким він хоче бути. І він вірить, що підноситься в очах усіх, завдяки спілкуванню з ними», — зауважила Гілл.

На думку колишньої чиновниці Білого дому, Путін зрозумів це і використовує у спілкуванні з Трампом.

«Путін розкусив його. Путін розуміє, що це людина з дуже крихким его, і що нею можна маніпулювати в такий спосіб», — сказала вона.

За словами Фіони Гілл, Трамп настільки засліплений Путіним, що навіть його насмішки часто сприймає як лестощі. Як приклад вона навела спілкування лідерів на саміті G20 в Осаці 2019 року.

«Вони обидва хвалилися тим, як багато роблять для Ізраїлю… Трамп говорив: „Ні, Росія ніяк не може бути більшою підтримкою Ізраїлю, ніж я“. І [він] говорив про все, що він зробив для Ізраїлю: [визнання столиці] Єрусалима, нове посольство тощо… Трамп говорив, що на його честь [в Ізраїлі] назвали все це, а Путін сказав: „Ну, Дональде, може, їм просто назвати країну на твою честь?“ — розповіла вона.

Як зазначила Гілл, Трамп не помітив іронії, а сприйняв заяву Путіна про те, що назву Ізраїлю слід змінити, буквально.

«Ігноруючи те, як Путін це сказав, і мову тіла, і те, як він совався в кріслі, Трамп відповів: „О ні, це було б уже занадто“», — зауважила вона вона.

За словами Гілл, Путін часто відпускав подібні жарти на адресу Трампа, але перекладачі «згладжували» мову і наміри російського президента.

Нагадаємо, раніше видання Sky News повідомило, що «мирний план Трампа» мав явні російські сліди, і це пояснюється скандальними контактами Віткоффа з Ушаковим. Спецпредставник Трампа не лише передавав інформацію помічнику Путіна, а й радив, як взаємодіяти з президентом США.