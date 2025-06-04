Як Путін може атакувати у разі Третьої світової війни, спрогнозували в Британії

Президент Росії Володиир Путін / © Associated Press

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У разі війни з Росією 2025 року Велика Британія може зазнати масштабного нападу, включно з роями дронів-камікадзе, ударами балістичними ракетами, кібератаками та саботажем.

Про це пише видання Daily Mail.

У масштабному Стратегічному оборонному огляді (Strategic Defence Review, SDR), який викрив вразливі місця, повідомляється, що Британія має терміново усунути, щоб підготуватися до можливої війни.

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У всеохопному 144-сторінковому документі, оприлюдненому напередодні, оборонне керівництво країни окреслило п’ять страшних «методів атаки», до яких Британії треба готуватися в разі конфлікту з державою на кшталт Росії.

Згідно з оглядом, військові бази, порти й аеродроми у Великій Британії та за її межами стануть першими цілями — їх атакуватимуть хвилями дронів і далекобійних крилатих, балістичних або гіперзвукових ракет.

Також під загрозою нафтові платформи, підводні кабелі, супутникові комунікації та торгові судна. Потенційні диверсанти можуть навмисно пошкодити або знищити ці об’єкти.

Цифрова армія хакерів вестиме нищівну хвилю кібератак, спрямованих на урядові установи, фондові біржі, зв’язок та іншу критичну інфраструктуру, щоб паралізувати роботу країни.

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Що вказано в документі

Виходячи з поточних засобів ведення війни, якщо Велика Британія візьме участь у міждержавній війні в рамках НАТО 2025 року, вона може стати об’єктом деяких або всіх із наведених нижче способів атаки:

напади на Збройні сили Великої Британії як на її території, так і за кордоном

авіа- та ракетні удари дронами, крилатими й балістичними ракетами, спрямовані проти військової та критичної національної інфраструктури

зростання саботажу та кібератак

намагання дестабілізувати економіку Великої Британії, особливо промисловість, що підтримує армію, через кібератаки, перехоплення морської торгівлі та атаки на космічну інфраструктуру

інформаційні маніпуляції для підриву соціальної єдності та політичної волі

Британія не зможе протистояти жорстокій хвилі атак дронами та ракетами, якщо Путін вирішить атакувати країну, йдеться в огляді.

Серед основних цілей називають головні військово-морські бази Великої Британії в Портсмуті, Плімуті та Клайді, а також закордонні об’єкти, як-от RAF Akrotiri на Кіпрі, нова база ВПС у регіоні Перської затоки (Al Minhad Air Base) та Diego Garcia в Індійському океані.

У звіті також зазначено, що «Велика Британія та її союзники знову під прямою загрозою з боку інших держав із сучасними збройними силами».

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Велика Британія вже щодня зазнає атак: від шпигунства до кібератак і маніпулювання інформацією, що шкодить суспільству та економіці.

Державний конфлікт повернувся до Європи, а Росія демонструє свою готовність використовувати військову силу, завдавати шкоди цивільному населенню та погрожувати застосуванням ядерної зброї задля досягнення своїх цілей.

Загалом військова перевага Заходу скорочується, оскільки інші країни швидко модернізують і розширюють свої збройні сили в той час, як США зміщують пріоритети безпеки в бік Індо-Тихоокеанського регіону та захисту власної території.

У звіті також наголошується на вкрай обмежених можливостях Британії в сфері протиповітряної оборони. Раніше експерти попереджали, що країна не витримає масштабної атаки дронів і ракет, подібної до тієї, що спостерігається в Україні, Росії чи Ізраїлі.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії надіслав «послання» президент Росії Володимиру Путіну. Наразі уряд наполягає на переозброєнні країни. Зокрема, уряд має намір придбати до 7000 далекобійних ракет, ракет і безпілотників у рамках Стратегічного огляду оборони сера Кіра Стармера.