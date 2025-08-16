Очільник РФ Путін / © Associated Press

Під час саміту на Алясці США Україну «не продали», проте очільник РФ Путін все ж отримав максимальну вигоду від цієї зустрічі.

Про це пише Politico.

Попри те, що Путін є військовим злочинцем, його прийняли на американській землі як друга, а не як лідера країни-парії, що вторглася до суверенного сусіда.

«Він отримав усе це, не погодившись на жодні значні поступки, зокрема, припинення вогню, і покинув Анкоридж, так і не взявши на себе зобов’язання про перемир’я», — йдеться у матеріалі.

За словами досвідчених спостерігачів, таких як ексрадниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл, а також Майкл Карпентер — колишній старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки, — саміт на Алясці був помилкою.

«Саміт легітимізував його (Путіна — ред.) на світовій арені», — сказав Карпентер.

Це підтверджує і той факт, що Кремль та державні ЗМІ в Росії вже активно зображують саміт не так як зустріч щодо України, а як зустріч лідерів великих держав, які зібралися, щоб визначити майбутнє світу.

«Перед самітом Путін також отримав від США схвалення ідеї обміну українських територій на мир, що зіграло проти Києва. Путін недвозначно похвалив Трампа за його зусилля, спрямовані на припинення війни. Російський лідер достатньо розумний, щоб знати, що поважні аплодисменти на адресу Трампа завжди сприймаються добре», — пише Politico.

Проте не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети — контролювати Україну, «державу, що, як він впевнений, взагалі не має існувати».

«Це стало зрозуміло, коли він знову заговорив про усунення „першопричин“ війни та „фундаментальні загрози безпеці Росії“ — це кремлівський жаргон для звинувачення НАТО та Європи у війні», — йдеться у матеріалі.

За інформацією Politico, Кремль наказав державним ЗМІ підкреслювати, що саме Путін «встановив порядок денний» для відносин США та Росії, а також зображати Україну «нерозумною» і «небажаючою» вести переговори.

«Усе це свідчить про те, що Путін не поспішає закінчувати війну. Ба більше, продовження конфлікту створює додаткове напруження для європейських країн та трансатлантичного альянсу», — вважають в Politico.

Нагадаємо, про те, що саміт на Алясці зіграв на руку Кремлю, пишуть і інші західні ЗМІ.

А Меган Моббс — дочка спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога закликала покарати того, хто змусив солдатів США розстелити червону доріжку для Путіна.