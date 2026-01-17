Як Путін використовує Трампа для знищення України: Портников пояснив

Портников про те, чому Росія насправді бере участь в переговорах / © ТСН.ua

Перемовини з Росією тільки затягують війну, а сам Путін зацікавлений у переговорному процесі виключно, щоб дотягти до закінчення президентського терміну Трампа.

Таку думку висловив український публіцист та журналіст Віталій Портников, передає «Еспресо».

На його думку, головна задача українських переговорників — продовжувати підтримувати діалог з американцями. Натомість, ніякого переговорного процесу між США та Росією немає.

«Є пропозиції, які узгодили президент Трамп і президент Зеленський, і ці пропозиції Трамп мав презентувати Путіну. Пам’ятаємо, що під час цієї презентації Путін йому розповів, що обстріляли його резиденцію на Валдаї. Потім Трамп визнав, що це була фігня, але виникає питання — а що з пропозиціями? Росія сказала, що після того обстрілу змінює свою позицію, але не сказала на яку і взагалі не сказала, якою була її переговорна позиція. У цій ситуації у мене немає жодних сумнівів, що Росія не є учасником цього переговорного процесу», — сказав Портников.

За його словами, можливо, Віткофф і Кушнер спробують затягти Путіна в переговорний процес. Це відповідає путінським інтересам, бо диктатор просто тягне час. Це дає Росії можливість надалі знищувати Україну без нових санкцій і великої допомоги Україні.

Портников припускає, що Трамп вірить в мирний процес або вдає, що вірить.

«Американці радили європейцям, в чому досягли успіху, щоб країни Європи не конфісковували заморожені російські активи, говорячи, що це торпедує мирний план Трампа. Це звичайна нісенітниця, але не можна ж сказати Трампу, що у нього нема ніякого мирного плану і що це все вигадки. Ніхто в Росії це не сприймає серйозно. Тому що якщо європейці конфіскують гроші, а Путін скаже: „Все! До побачення!“, — то Трамп говоритиме, що винні європейці, йому не вдалося помирити Україну і Росію, бо Путін образився», — каже журналіст.

Аналітик попереджає: Путіну потрібно дотягти час до закінчення президентського терміну Трампа. За цей час диктатор сподівається розправитися з Україною. А перемовини з Путіним тільки затягують війну, тому що вони фактично не дають можливості більш серйозного тиску на Кремль.

Нагадаємо, недавно Дональд Трамп заявив, що це Україна, а не Росія стримує потенційне укладення мирної угоди, тоді як Путін, за його словами, готовий до закінчення війни. У Кремлі такій заяві дуже потішилися.