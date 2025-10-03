Як Путін виправдовує свої поразки в Україні перед світом: Портников пояснив

Володимир Путін / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін вибудував ідеологічний щит, щоб приховати неспроможність російської армії перемогти Україну. Ця стратегія полягає у створенні міфу, що Росія нібито веде війну не проти України, а проти всього блоку НАТО.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері «Еспресо».

Кремлівська логіка: Україна — «окупована частина РФ»

За словами Портникова, російська політична еліта не може прийняти думку про те, що РФ неспроможна розгромити Україну. У їхній картині світу, Україна як держава не існує, а є лише «частиною російських областей, окупованих Заходом і націоналістами».

Саме тому, коли «російський чобіт» не зміг миттєво захопити цю «частину», виникла потреба в поясненні. Таким виправданням і стала заява про війну з Альянсом.

«Для російської політичної думки навіть не припустимо вважати, що РФ не може розгромити Україну… Все через те, що вони воюють з НАТО. Ось і вся логіка Путіна», — пояснює Портников.

Чому Захід правий, а Москва ні

Журналіст підкреслює, що Захід має принципово іншу оцінку ситуації. Країни НАТО не воюють із Росією, а лише допомагають Україні як жертві агресії. Ця допомога є законною.

Таким чином, слова Путіна про «війну з НАТО» є не демонстрацією його реальних практичних дій, а лише обґрунтуванням його триваючої агресії проти України та поясненням, чому ця агресія досі не принесла очікуваної «перемоги».

Портников погоджується з прем’єр-міністром Польщі, що війна фактично вже йде, але наголошує, що Захід правий у своїй ідеологічній оцінці: Росія — агресор, а НАТО — помічник жертви.

Нагадаємо, російський президент-диктатор Володимир Путін намагається перебільшити російські досягнення на фронті в Україні. «Фюрер» намагається підтримати хибний наратив Кремля про те, що перемога у так званій «сво» неминуча.

Також президент США Дональд Трамп розповів про свою розмову з президентом РФ Володимиром Путіним щодо повномасштабної війни, яку Росія четвертий рік поспіль веде проти України. За словами Трампа, він прямо вказав Путіну на неефективність його армії та взяв під сумнів військову міць Росії.