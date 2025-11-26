Як Росія планує змінити населення окупованої України: подробиці від Reuters

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін підписав документ, який зобов’язує Кремль до 2036 року різко збільшити кількість людей, що називають себе росіянами та користуються російською мовою на окупованих українських землях.

Про це повідомляє Reuters.

Указ під назвою «Стратегія національної політики Росії до 2036 року» вимагає, щоб не менше 95% населення країни — зокрема й захоплених територій України — декларувало «російську громадянську ідентичність».

У документі зазначено, що «історична єдність» між Росією та Україною нібито створює умови для відновлення «російських територій». Там також наголошується на необхідності «зміцнити російську мову» та «протидіяти впливу недружніх держав».

Reuters нагадує, що після повномасштабного вторгнення 2022 року симпатії українців до РФ зникли, а використання російської мови різко скоротилося.

У Кремлі заявили, що «приєднання» частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей створює умови для «відновлення єдності історичних територій». Хоча Москва не контролює їх повністю, нова стратегія робить акцент на демографічній та культурній інтеграції цих регіонів у РФ.

Стратегія, що набуде чинності в січні, визначає моніторинг рівня «російської самосвідомості» як ключовий показник успіху Кремля.

Нагадаємо, The Guardian наголошує на тому, що витік 28-пунктного плану став ідеальним сценарієм для Путіна. Йдеться про те, що у попередньому запропонованому США плані — стіл переговорів різко нахилений на користь Кремля, Україна загнана в кут, змушена зважувати неприйнятні умови, а також нависла загроза втратити свого важливого союзника.