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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Як США ставлять до ідеї про "тимчасове управління" Україною: в Держдепі відповіли

У Держдепі США вважають, що переговори вимагатимуть від Росії та України «прийняття жорстких рішень та компромісів».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Держдеп про переговори між РФ та Україною

Держдеп про переговори між РФ та Україною

Адміністрація Сполучених Штатів виступає проти запровадження в Україні «тимчасового управління», про що раніше заявляв диктатор Путін.

Про це сказала речниця Державного департаменту США Теммі Брюсс на брифінгу.

«Ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ», — наголосила Брюсс.

За її словами Штати бачать мирне врегулювання в Україні шляхом досягнення повного припинення вогню та переговорів Москви та Києва.

«Ми працюємо з усвідомленням того, що переговори вимагатимуть від Росії та України прийняття жорстких рішень та компромісів. І ми працюємо з Росією та Україною, і ми маємо намір продовжувати нашу роботу, щоб посадити їх за стіл переговорів», — додала речниця Держдепу.

Раніше у Білому домі заявили, що Дональд Трамп незадоволений як Путіним, так і Зеленським.

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