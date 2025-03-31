Як США ставлять до ідеї про "тимчасове управління" Україною: в Держдепі відповіли

Держдеп про переговори між РФ та Україною

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Адміністрація Сполучених Штатів виступає проти запровадження в Україні «тимчасового управління», про що раніше заявляв диктатор Путін.

Про це сказала речниця Державного департаменту США Теммі Брюсс на брифінгу.

«Ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ», — наголосила Брюсс.

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За її словами Штати бачать мирне врегулювання в Україні шляхом досягнення повного припинення вогню та переговорів Москви та Києва.

«Ми працюємо з усвідомленням того, що переговори вимагатимуть від Росії та України прийняття жорстких рішень та компромісів. І ми працюємо з Росією та Україною, і ми маємо намір продовжувати нашу роботу, щоб посадити їх за стіл переговорів», — додала речниця Держдепу.

Раніше у Білому домі заявили, що Дональд Трамп незадоволений як Путіним, так і Зеленським.

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