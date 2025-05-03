Трамп почав дивитися на Росію інакше: Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відповів, коли можлива наступна зустріч на рівні радників з нацбезпеки і що відбувається після зустрічі в Лондоні та візиту Стіва Віткоффа в Москву.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«На мою думку, спільно з європейцями ми передали правильну пропозицію адміністрації Президента Трампа. Наступний крок, який, я вважаю, ми зробили сильним — підписання Угоди, вигідної для обох сторін. Це успішна історія. При цьому, я вважаю, ми відстояли конституційні і державні інтереси України», — заявив президент.

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Щодо діалогу США з Росією, український лідер зазначив, що американська сторона, ймовірно, знову отримала від Кремля «причини, чому не зупиняти війну».

«Але, так як це було вже вдруге. Перший раз вони сказали, що Україна ніколи не піде на припинення вогню, бо українці не хочуть закінчувати війну, вони це починали. Саме така теза була від руських. Та після Саудівської Аравії американці почали сумніватися в їх словах. Друге, що вони сказали, „давайте підписувати з нами, українці ніколи з вами нічого не підпишуть“, — підкреслив Зеленський.

Однак після зустрічі у Ватикані, на думку Зеленського, президент США Дональд Трамп почав дивитися на ситуацію інакше.

«Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо», — додав глава держави.

Що стосується Москви, то, за словами Зеленського, будь-які ініціативи, що «виходять не з Кремля», Росія сприймає «в штики».

«Без сильних санкційних і інших кроків тиску на Путіна, вони все так і будуть сприймати. Поки що у них достатньо комфортні умови, хоча про економіку руських можемо поговорити. Боюсь, чи навпаки не боюсь — радію, що все не так дуже добре. Віткофф показав пропозиції, і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті руськими. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше», — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Україна не погодилася на травневе перемир’я Путіна.