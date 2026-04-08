Як США змусили Іран сісти за стіл переговорів: заява Гегсета

США застосували тиск, який змусив Іран погодитися на переговори. Зокрема, йдеться про удари по військових цілях на острові Харк, що стало чітким сигналом для Тегерана.

Про це заявив американський міністр оборони Піт Гегсет, пише Clash Report.

Гегсет зазначив, що Іран не здатен ефективно захистити такі об’єкти, а тому усвідомив своє вразливе становище й подальші перспективи.

«Їхня здатність виробляти енергію, яка забезпечує функціонування режиму, була у наших руках — у руках президента Дональда Трампа. Саме тому вони сіли за стіл переговорів», — наголосив він.

Також він підкреслив, що США можуть позбавити Іран можливості експортувати енергоносії, а американські військові здатні завдавати ударів по таких цілях без значного ризику для себе.

«Саме такий тиск і привів їх до моменту, коли вони фактично сказали: “Гаразд, ми хочемо укласти угоду”», — додав Гегсет.

Як писали в ABC, Трамп запропонував Ірану створити спільне підприємство для контролю та «бізнесу» в Ормузькій протоці. Відомо, що Трамп зробив заяву про призупинення ударів по Ірану, щоб домовитися про безпечний прохід кораблів через протоку, яка є ключовим маршрутом для глобальної торгівлі нафтою.

Раніше Трамп заявив, що США нібито досягли «повної перемоги» у протистоянні з Іраном. Американський лідер стверджував, що військові цілі вже виконані й сторони близькі до мирної угоди, зокрема на основі запропонованого Іраном 10-пунктного плану. Примітно, що раніше Трамп погрожував масштабними ударами по інфраструктурі Ірану, якщо домовленостей не буде. Деталей щодо майбутньої угоди та вирішення ключових питань він не розкрив.