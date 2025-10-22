ТСН у соціальних мережах

Як світ може скотитися у Третю світову: історик Грицак назвав ознаки та причини

За словами Грицака, людство увійшло у фазу турбулентності, і Третя світова може спалахнути раптово.

Дмитро Гулійчук
Третя світова може спалахнути раптово і без якоїсь видимої вагомої причини.

Таку думку висловив відомий український історик і публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю «24 каналу».

Грицака запитали, чи є зараз ознаки того, що між США та Європою з одного боку і Китаєм, Росією та рештою авторитарних державав з іншого може розпочатися справжня Третя світова війна.

Історик своєю чергою навів аналогію з Першою світовою і згадав про «фактор Франца Фердинанда».

«Нагадаю, ерцгерцог (Австро-Угорщини — Ред.) Франц Фердинанд поїхав до Сараєва, де його вбив (боснійський серб — Ред.) студент Гаврило Принцип. З цього епізоду почалася Перша світова війна. Коли це сталося, ніхто навіть не думав, що буде світова війна. Тому фактор Франца Фердинанда означає непередбачуваність», — пояснив Грицак.

За його словами, наразі незрозуміло, чи перетвориться низка конфліктів — російсько-український чи російсько-західний, Китай, Тайвань, Палестина — разом у світову війну.

«Ми цього не знаємо, бо є питання, чи не з’явиться непередбачуваний фактор, „чорний лебідь“, який може все змінити. На щастя, поки вдається запобігти перетворенню у глобальну війну. Можливо, гібридно, „холодно“ вона йде, бо ми бачимо два табори, але все ж це не гаряча війна, не з великими театрами бойових дій, не з великими втратами людей по обидві сторони. Цього ще немає, та не означає, що цього не може бути», — розмірковує історик.

Грицак попереджає, що людство зараз вступило в час великої турбулентності. Він розпочався з початком ковіду. Коли він закінчиться — невідомо, але цілком можливо, що буде ціле десятиліття воєн.

«Зараз лише 2025 рік, можливо, ми всередині цього конфлікту. Звісно, якщо наша війна не перетвориться у глобальну. Припускаю, можна говорити, що російсько-українська війна закінчиться якимось поганим перемир’ям у 2026–2027 роках. Це може бути кращий варіант, бо тоді не буде жодного глобального конфлікту. Але на горизонті — війна навколо Тайваню. Є навіть точно передбачена дата — 2027 рік. Про це говорять багато експертів. Отже, варто розуміти, що зараз ми в дуже небезпечній фазі», — підсумував він.

Раніше історик Ярослав Грицак припустив, чим закінчиться війна в Україні, та оцінив можливісь корейського сценарію.

