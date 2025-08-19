Як Трамп приймав Зеленського та лідерів ЄС і дзвонив Путіну: кадри, що увійдуть в історію

Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі

Вчора, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. З’явилися ексклюзивні кадри.

Фоторепортаж підготував Білий дім.

У Білому домі показали, як глава США Дональд Трамп приймав українського президента Володимира Зеленського та лідерів Європейського Союзу. На кадрах, зокрема: Емманюель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

Зустріч у Білому домі

На фото зафіксовано, як очільник Штатів Дональд Трамп телефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Дзвінок Путіну

Раніше ми писали про те, що Зеленський і Трамп обмінялися подарунками у Білому домі.

Президент України Володимир Зеленський подарував главі США Дональду Трампу ключку для гри в гольф від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. Українському лідеру очільник Штатів вручив символічні ключі від Білого дому.

