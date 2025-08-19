ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Як Трамп приймав Зеленського та лідерів ЄС і дзвонив Путіну: кадри, що увійдуть в історію

Білий дім показав, як Трамп приймав Зеленського та лідерів ЄС в Овальному кабінеті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі

Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі

Вчора, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. З’явилися ексклюзивні кадри.

Фоторепортаж підготував Білий дім.

У Білому домі показали, як глава США Дональд Трамп приймав українського президента Володимира Зеленського та лідерів Європейського Союзу. На кадрах, зокрема: Емманюель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.

Зустріч у Білому домі

Зустріч у Білому домі

Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі

Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі

Представники ЄС та лідер України Зеленський в Овальному кабінеті

Представники ЄС та лідер України Зеленський в Овальному кабінеті

На фото зафіксовано, як очільник Штатів Дональд Трамп телефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Дзвінок Путіну

Дзвінок Путіну

Раніше ми писали про те, що Зеленський і Трамп обмінялися подарунками у Білому домі.

Президент України Володимир Зеленський подарував главі США Дональду Трампу ключку для гри в гольф від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. Українському лідеру очільник Штатів вручив символічні ключі від Білого дому.

Натомість президент США подарував українському головнокомандувачу символічні ключі від Білого дому.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie