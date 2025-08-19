- Дата публікації
Як Трамп приймав Зеленського та лідерів ЄС і дзвонив Путіну: кадри, що увійдуть в історію
Білий дім показав, як Трамп приймав Зеленського та лідерів ЄС в Овальному кабінеті.
Вчора, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. З’явилися ексклюзивні кадри.
Фоторепортаж підготував Білий дім.
У Білому домі показали, як глава США Дональд Трамп приймав українського президента Володимира Зеленського та лідерів Європейського Союзу. На кадрах, зокрема: Емманюель Макрон, Кір Стармер, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, Александер Стубб, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте.
На фото зафіксовано, як очільник Штатів Дональд Трамп телефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну.
Раніше ми писали про те, що Зеленський і Трамп обмінялися подарунками у Білому домі.
Президент України Володимир Зеленський подарував главі США Дональду Трампу ключку для гри в гольф від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. Українському лідеру очільник Штатів вручив символічні ключі від Білого дому.
Натомість президент США подарував українському головнокомандувачу символічні ключі від Білого дому.