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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Як Трамп хотів використати угоду про копалини для тиску на РФ: заява Бессента

Угода між США та Україною могла стати важелем впливу на Кремль. Бессент пояснив, чому не спрацювало.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп планував використати угоду про корисні копалини з Україною як інструмент для залучення Росії до переговорів. Наразі реалізацію цього плану зірвано.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Як розповів Бессент, після укладення угоди Трамп збирався звернутися до російського керівництва з заявами про те, що США підтримують Україну, «але в економічному контексті». За словами американського міністра, це стало б стимулом для Москви сісти за стіл переговорів.

На думку Бессента, втілення цього плану було зірвано. Водночас він впевнений, що ситуацію ще можна виправити.

«Це не був хижацький контракт у китайському стилі — коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який усе одно не зможете повернути. <…> Це могло б бути справжнє економічне партнерство», — висловився міністр фінансів про угоду з Україною.

За його словами, угоді заважають ті, хто «заліз до фінансової скриньки, оскільки відповідно до домовленості, США мали б контролювати рух коштів.

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на джерела з України та США повідомило, що теперішній варіант угоди про корисні копалини, як і попередній, не містить гарантій безпеки для Києва та був сформульований як спосіб для держави відшкодувати Вашингтону кошти. Це викликає серйозні занепокоєння в Україні.

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