Як Трамп хотів використати угоду про копалини для тиску на РФ: заява Бессента

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планував використати угоду про корисні копалини з Україною як інструмент для залучення Росії до переговорів. Наразі реалізацію цього плану зірвано.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Як розповів Бессент, після укладення угоди Трамп збирався звернутися до російського керівництва з заявами про те, що США підтримують Україну, «але в економічному контексті». За словами американського міністра, це стало б стимулом для Москви сісти за стіл переговорів.

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На думку Бессента, втілення цього плану було зірвано. Водночас він впевнений, що ситуацію ще можна виправити.

«Це не був хижацький контракт у китайському стилі — коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який усе одно не зможете повернути. <…> Це могло б бути справжнє економічне партнерство», — висловився міністр фінансів про угоду з Україною.

За його словами, угоді заважають ті, хто «заліз до фінансової скриньки, оскільки відповідно до домовленості, США мали б контролювати рух коштів.

Нагадаємо, раніше The Washington Post з посиланням на джерела з України та США повідомило, що теперішній варіант угоди про корисні копалини, як і попередній, не містить гарантій безпеки для Києва та був сформульований як спосіб для держави відшкодувати Вашингтону кошти. Це викликає серйозні занепокоєння в Україні.