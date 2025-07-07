Як Трамп може допомогти Україні виграти війну: колумніст Forbes назвав необхідні кроки

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп має можливість змусити Росію заплатити за розв’язану нею війну в Україні і покласти їй край. Для цього потрібно, щоб країни Заходу припинили купувати російську нафту та газ, спрямовуючи гроші на воєнні зусилля президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку висловив колумніст Forbes Енді Самотюк, який є практикуючим юристом в США і спеціалізується на бізнес-іміграції.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року вартість закупівлі російських енергоносіїв Заходом утричі перевищила розмір допомоги, надісланої Україні.

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«Поки Росія веде війну проти України, крадучи та знищуючи її активи, Америка та її союзники таємно фінансують Росію, одночасно захищаючи Україну у повільному темпі. Продовження цієї практики та запровадження пауз у підтримці України США ведуть нас до перемоги Росії та ганебного відступу Америки», — пише Енді Самотюк.

Колумніст наголосив, що допомога Україні у розмірі близько 150 мільярдів доларів щорічно — це не так багато, якщо порівняти із 4,5 трильйонами доларів, які НАТО має витратити протягом наступного десятиліття, якщо Україна програє.

«Подумайте: якщо Україна програє, мільйони біженців, ймовірно, хлинуть до Європи — на захід, зокрема до Північної Америки. Ймовірно, це призведе до дестабілізації світової економіки. Оскільки сильніша, більш зухвала Росія, ймовірно, може протистояти НАТО, це призведе до масового збільшення витрат на оборону», — зауважив він.

Які кроки може зробити Трамп

На думку Енді Самотюка, президент США Дональд Трамп може допомогти Україні виграти війну, якщо ініціює вилучення заморожених російських активів, щоб оплатити оборону України. За його словами, такі прецеденти були з Іраком та Афганістаном.

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«Якщо США діятимуть швидко та рішуче, їхні союзники, такі як Канада, Велика Британія та Європа, ймовірно, наслідуватимуть їхній приклад. Це справжнє лідерство. Це означає ставити Америку на перше місце», — наголосив він.

Окрім того, вважає колумніст, будь-яка країна, яка досі купує російську нафту та газ, зокрема Китай, Індія, Туреччина, Бразилія та деякі країни-члени ЄС, повинна зіткнутися з суворими санкціями США.

Також, на його думку, слід розширити експорт енергоносіїв від Америки та країн-союзників для заміни російських поставок.

«Замість того, щоб Росія заробляла втричі більше доходів від продажу нафти та газу західним країнам, ніж Україна отримала допомоги з лютого 2022 року, давайте гарантуватимемо, що Америка та її союзники збережуть ці прибутки, вилучивши їх з досяжності Росії. Ми не можемо дозволити собі фінансувати обидві сторони цієї війни», — наголосив Енді Самотюк.

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Нагадаємо, після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп запевнив, що Україна буде отримувати американську військову допомогу, оскільки російський президент Володимир Путін «хоче продовжувати вбивати людей».