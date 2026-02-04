Як Трамп може примусити Путіна до перемир’я: пояснення експерта

Трамп та Путін / © ТСН

У Білому домі та Кремлі абсолютно різне бачення вирішення конфлікту. Поки Путін намагається залякати Європу ракетними ударами, Дональд Трамп готує економічний зашморг для Росії, роблячи ставку не на зброю для України, а на контроль над нафтою.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін для «24 Каналу».

Він пояснив, що президент США навряд чи надаватиме Україні безкоштовну зброю, проте готовий суттєво посилювати санкційний тиск на Москву.

Чому Tomahawk — це лише інструмент тиску

За словами дипломата, нещодавні розмови про передачу Україні ракет Tomahawk були частиною політичної гри Трампа, а не реальним планом постачання. Для передачі такої зброї потрібні не лише політичні рішення, а й складні технічні умови.

«По-перше, Трамп ніколи не збирався надавати Tomahawk — це був лише інструмент тиску на Путіна. По-друге, Tomahawks зазвичай запускаються з кораблів і підводних човнів. Стандартних наземних пускових установок для Tomahawk в американців можна нарахувати на пальцях однієї руки», — зазначив Клімкін.

Експерт наголосив, що нова адміністрація США прагне перекласти фінансовий тягар війни на плечі ЄС. Трамп хоче продемонструвати своєму електорату, що всю зброю для України купують європейці. Це повністю відповідає його передвиборчій риториці: «за все має платити Європа».

Який удар може готувати Трамп

Стратегія Трампа щодо стримування Росії полягає у поступовому, але невідворотному стисканні економіки агресора. Одним із ключових елементів цього плану є нафтові санкції та робота з партнерами РФ, зокрема Індією.

Трамп вже заявив про наміри домогтися від Індії відмови від російської нафти. Хоча миттєво це зробити неможливо через чинні контракти, довгостроковий ефект буде руйнівним для Кремля.

«Це погана новина для російського режиму, оскільки за нафту вони отримуватимуть менше, а Трамп зможе контролювати нафтові потоки. Стратегія Трампа — не різко збільшувати тиск на Путіна, а поступово і стратегічно звужувати простір для його маневру», — пояснив ексміністр.

У чому полягає «велика гра Трампа»

Клімкін зауважив, що зараз Трамп почувається дуже впевнено після зовнішньополітичних успіхів у Венесуелі, системного тиску на Кубу та поступок європейців щодо Гренландії. У діалозі з Путіним він може діяти жорстко і навіть непередбачувано — «психанути», якщо Кремль не піде на умови Вашингтона.

Варто зазначити, що 5 лютого закінчується дія договору про контроль за стратегічними озброєннями. Після цієї дати руки у США та Росії будуть розв’язані. У порядку денному переговорів двох лідерів Україна — лише одне з багатьох питань.

«У списку тем Трампа і Путіна набагато більше пунктів, ніж Україна — контроль над стратегічними озброєннями, Арктика, бізнес, відносини з Китаєм та багато іншого», — підсумував Клімкін.

Дипломат наголосив: критично важливо, щоб Трамп використав ці глобальні важелі саме для отримання вигідного рішення щодо України. Успіх залежатиме від якості комунікації Києва та Брюсселя з командою американського президента.

Чи працює економічний тиск на Путіна

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті звертав увагу на спроби російської влади приховати реальні економічні наслідки повномасштабної війни проти України, західних санкцій та провальної економічної політики Кремля. Аналітики зазначали, що офіційна риторика Москви суттєво розходиться з фактичними показниками.

Зокрема, президент РФ Володимир Путін визнав уповільнення зростання російського ВВП у 2025 році до 1% після 4,1% у 2023-му та 4,3% у 2024-му, пояснюючи це нібито «штучними» заходами для стримування інфляції. Також у Кремлі заявляли про зниження інфляції наприкінці 2025 року, попри її зростання на початку 2026-го після підвищення ПДВ з 20% до 22%.

В ISW наголошували, що підвищення податку було спричинене дефіцитом федерального бюджету через надмірні військові витрати, а його фінансовий тягар фактично переклали на населення. Водночас повідомлення про подорожчання продуктів харчування до 25% свідчать, що реальний рівень інфляції в Росії може бути значно вищим за офіційно задекларований.

Аналітики підкреслювали, що систематичне заниження економічних проблем має на меті створити ілюзію стабільності та приховати негативний вплив війни й санкцій на російську економіку.