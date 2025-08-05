Як у Кремлі реагують на ультиматум Трампа: джерела розповіли Reuters

Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

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Президент Росії Володимир Путін не має наміру погоджуватися на санкційний ультиматум президента США Дональда Трампа, термін якого спливає цієї п’ятниці.

За даними джерел Reuters, близьких до Кремля, російський лідер продовжує прагнути повного захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, перш ніж розпочати будь-які переговори про мир.

Трамп пригрозив запровадити нові санкції та 100% мита для країн, що купують російську нафту (зокрема Китаю та Індії), якщо Москва не піде на припинення вогню. Проте, за словами співрозмовників агентства, Путін переконаний у перемозі Росії та сумнівається в ефективності нових санкцій після трьох з половиною років тиску.

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Хоча в Кремлі розуміють ризики зіпсувати відносини з Вашингтоном, для Путіна військові цілі залишаються пріоритетом. Переговори, що тривають із травня, мають радше символічний характер і зосереджуються на гуманітарних питаннях. Москва вимагає виведення українських військ із чотирьох регіонів, нейтрального статусу України та обмеження її збройних сил, однак Київ категорично відкидає ці умови.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф цього тижня планує приїхати до Москви для обговорення можливого компромісу. Білий дім підтвердив, що президент США вимагає припинення вогню та попереджає про жорсткі санкції у разі відмови. Кремль офіційно не коментує заяви Трампа, тоді як у США дедалі голосніше лунає критика на адресу російських атак на українські міста.

Президент Росії Володимир Путін, попри напругу у відносинах зі США, не готовий згорнути війну проти України. За даними джерел Reuters, російський лідер сподівається на відновлення торгівлі із Заходом і зберігає позитивне ставлення до президента США Дональда Трампа, однак вважає, що припинення бойових дій наразі — передчасне.

Москві здається нелогічним зупинятися саме тоді, коли її війська просуваються на фронті. За словами джерела, Путін переконаний, що ні армія, ні суспільство не приймуть зупинки війни в момент, коли Росія має ініціативу.

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Попри помітні територіальні втрати України в останні місяці — зокрема 502 кв. км у липні — просування РФ залишається повільним і коштує їй значних втрат. За даними аналітиків, з початку 2024 року Росія захопила менше 1% території України. Однак Генштаб РФ, за словами джерел, запевняє Путіна, що український фронт може впасти за 2–3 місяці.

Погрози Трампа щодо нових санкцій і мит розцінюються в Кремлі як “неприємні, але не критичні”. Один зі співрозмовників агентства зазначив, що Москва не очікує кардинальних наслідків, адже у минулому Трамп неодноразово змінював свою позицію.

Окрім того, сумнівною виглядає перспектива того, що Китай чи Індія припинять купувати російську нафту через американський тиск, що лише посилило б зростання цін.

Після кількох раундів санкцій Росія втратила значну частину доходів від енергоресурсів і прямих іноземних інвестицій. Водночас, за рахунок постачань боєприпасів із Північної Кореї та імпорту з Китаю, країна наростила виробництво зброї та декларує стійкість до обмежень.

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Трамп, у свою чергу, визнав здатність Москви обходити санкції: “Вони досить добре це вміють, подивимося, що з цього вийде”, — сказав він журналістам.

Reuters також повідомляє, що Путін проігнорував неформальну пропозицію США, зроблену ще в березні. Вона передбачала зняття санкцій в обмін на повне припинення вогню, визнання російського контролю над Кримом і фактичну легалізацію анексії територій у 2022 році.

Джерело назвало її “фантастичним шансом”, проте додало, що “зупинити війну значно важче, ніж її почати”.

Раніше на ультиматум американського президента про 10 днів в Росії відповіли готовністю до протистояння зі США, щоправда, про це сказав колишній президент РФ Медведєв.