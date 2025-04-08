Як удар по Кривому Рогу вплинув на відносини з партнерами: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Після кривового удару по Кривому Рогу Україна передала всім партнерам сигнали, які нам обіцяли додаткові системи протиповітряної оборони

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Бельгії.

«Передусім ми передали всім партнерам сигнали, які нам обіцяли додаткову систему протиповітряної оборони, додатковий Patriot. Хотіли попросити підсилити максимально Україну. Про це свідчить удар по Кривому Рогу і не тільки», — сказав він.

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Зеленський подякував партнерам за те, що вони підтримали Україну і засудили цей злочинний удар. Але наголосив, що одних засуджень мало.

«Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але після відповідних наших сигналів, мені здається, вони виправили ситуацію. Але повністю її виправити не можна», — зазначив президент.

Він натякнув на пані посол США в Україні Бріджит Брінк, яка у своєму пості засудила удар, однак не вказала, що саме російська ракета поцілила в житлову забудову. Згодом Брінк виправилася, і таки згадала, що ракта була російською.

«Росіян треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну. Системи „петріотів“ США можуть передати. В наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку США — передати системи „петріотів“, — додав Зеленський.

Нагадаємо, що внаслідок кривавої ракетної атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинули 20 людей, серед них дев’ятеро дітей. Ще 74 людини постраждали.

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