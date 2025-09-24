Як Україна може вигнати Росію: сенатор Грем зробив обнадійливу заяву

Сенатор-республіканець зі США Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор-республіканець зі США Ліндсі Грем підтримав заяву президента країни Дональда Трампа щодо війни в Україні. Сенатор зазначив, що за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію.

Про це Грем написав у соцмережі Х.

«Сьогоднішня заява президента Дональда Трампа щодо війни в Україні, де він вважає, що за підтримки Європи та американської зброї Україна може вигнати Росію зі своєї країни, є переломним моментом», — наголосив сенатор.

Він додав, що продаж високоякісної американської зброї країнам НАТО для України надзвичайно змінює воєнну ситуацію для Росії. За словами Грема, разом з економічним тиском на покупців дешевої російської нафти та газу, як-от як Китай, Індія та Бразилія, це найкраща надія на те, щоб почесно та справедливо припинити кровопролиття.

«Президент Трамп має рацію, оцінюючи, що російська економіка перебуває у стресі, і це лише погіршиться, якщо ми зробимо купівлю дешевої російської нафти та газу токсичною для тих, хто обере цей шлях. Час припинити це кровопролиття. Молодець, пане президенте», — йдеться у заяві сенатора.

Нагадаємо, Трамп висловив переконання, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року і заявив, що для цього необхідна фінансова підтримка Європи та НАТО. Президент США зазначив, що у Росії великі економічні проблеми і вона має вигляд «паперового тигра», що дає Україні час і можливість для рішучих дій.

Зауважимо, на думку дипломата Романа Безсмертного, Трамп робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність.