Як Україна та США таємно співпрацювали під час війни: ключове з розслідування NYT

Американські та українські військові / © armyinform.com.ua

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Розслідувачі розповіли про роль американців в українських операціях проти РФ, яку роль відіграв друг Резнікова у примиренні Залужного та Міллі, що вторгнення ЗСУ до Курщини підірвало довіру США, а також про таємну співпрацю США та України й роль Америки в українських військових операціях проти Росії.

Про це повідомило видання The New York Times (NYT).

Підрив російського крейсера «Москва»

Американські посадовці обурилися після удару України по російському крейсеру «Москва», оскільки українці не попередили їх про це. Адміністрація Байдена не планувала дозволяти атаки на такі символи російської могутності.

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Крейсер «Москва» був флагманом Чорноморського флоту РФ і брав участь у захопленні острова Зміїний. 13 квітня 2022 року ЗСУ завдали по ньому удару ракетами «Нептун», після чого корабель затонув. РФ заявила про пожежу на борту, але не визнала удар.

США шукали обхідні шляхи для спілкування з Залужним

Через напружені стосунки між ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і колишнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі український генерал міг ігнорувати його дзвінки. Причиною конфлікту стали сумніви Міллі щодо українських запитів на озброєння та його поради щодо бойових дій.

У Пентагоні шукали спосіб відновити комунікацію, створивши складну ланцюгову мережу: через генерала Нацгвардії Каліфорнії Девіда Болдуїна, підприємця Ігоря Пастернака та тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Вторгнення ЗСУ до Курщини

Американські посадовці вважали, що розгортання українських сил у Курській області стало порушенням довіри. Головнокомандувач Олександр Сирський перекинув війська через південно-західний кордон Росії, при цьому Україна не повідомила США про свої плани.

Щоб підтримати оборону Харкова, адміністрація Байдена дозволила передачу координат для ударів у прикордонній зоні РФ. Спершу ця «оперативна скринька» охоплювала лише північний кордон України, але згодом її розширили після прибуття північнокорейських військ у Курську область.

Однією з цілей операції могло бути створення важеля впливу для майбутніх переговорів шляхом захоплення російських територій.

Таємна співпраця США та України

Під час контрнаступу влітку 2023 року головною метою українських військ був Мелітополь, і США наполягали на концентрації сил саме в цьому напрямку. Головнокомандувач Валерій Залужний підтримав цей план, тоді як Олександр Сирський наполягав на боях за Бахмут.

Співпраця США з Україною була набагато глибшою, ніж офіційно визнавалося. Пентагон надавав не лише озброєння на суму $66,5 млрд, а й розвідувальні дані, стратегії, технології та планування.

Розслідування виявило, що це партнерство не тільки формувало загальну військову стратегію, а й допомагало українським військовим із точковими ударами на полі бою.

Як Вашингтон допомагав Києву воювати з Москвою

Наприкінці 2022 року у Вісбадені створили штаб Task Force Dragon, який координував передачу розвідданих, артилерійської підтримки та точних координат для ударів.

Весною 2023 року США наполягали на зосередженні українських сил на Мелітополі, але Олександр Сирський і Володимир Зеленський вирішили розподілити ресурси між Мелітополем і Бахмутом. Це призвело до розпорошення сил і зриву контрнаступу.

Влітку 2024 року США дозволили удари по російській території в межах «операційної зони», але ЗСУ без узгодження зайшли в Курськ, використовуючи американську техніку. Попри порушення умов, Пентагон продовжив підтримку.

Окрім сухопутних операцій, українські та західні спецслужби спільно планували удари по Криму, тоді як Зеленський наполягав на атаках по Москві.

Перед зміною влади у США Байден скасував останні обмеження на удари Storm Shadow і ATACMS по Росії.