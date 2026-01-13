Як уряд рятує енергосистему: підключення будинків Києва до генераторів та доручення щодо пального

ДСНС забезпечує житлові будинки Києва генераторами великої потужності / © Юлія Свириденко

Після масованих обстрілів енергосистеми уряд вживає екстрених заходів для стабілізації ситуації в умовах морозів. Юлія Свириденко повідомила про залучення потужних генераторів для житлових будинків Києва та доручення для Кабміну щодо забезпечення резерву пального.

Про це Свириденко повідомила у Мережі.

Прем’єрка розповіла, яка робота проводиться, аби повернути повноцінне енергозабезпечення після нових ворожих атак по енергетиці.

За даними Свириденко, рішення уряду щодо перегляду об’єктів критичної інфраструктури дозволило додати до мережі 1 ГВт електричної потужності. Наразі це дуже допомагає балансувати систему в умовах наслідків атак і сильних морозів.

«Координуємо зусилля з рітейл-мережами. Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж», — йдеться в заяві прем’єрки.

За дорученням уряду, у районах Києва із найбільшими проблемами з електрикою ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують цілі квартали.

По всій Україні з урахуванням ситуації на місцях розгортаються додаткові «Пункти незламності».

Свириденко доручила очільникам обласних військових адміністрацій і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і терміново реагувати, виїжджати на місце, бути на зв’язку із людьми.

«Пункт незламності» в Києві / © Юлія Свириденко

«Особлива увага — до забезпечення резервів пального. Наше завдання — забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін», — наголосила очільниця уряду.

Вона також повідомила про роботу над якнайшвидшим відновленням генерації, паралельно нарощується імпорт електроенергії.

На всіх енергооб’єктах тривають роботи.

Ситуація зі світлом та опаленням у Києві

Росія продовжує енергетичний терор, намагаючись спричинити блекаут в Україні, через що на Київщині та в столиці екстрені відключення світла. Ситуація критична: інфраструктура не витримує навантаження, сотні будинків замерзають без опалення, а обледеніння через негоду спричинило масові пошкодження мереж. Понад тисячу «Пунктів незламності» приймають киян, допоки 200 бригад енергетиків та ДСНС цілодобово відновлюють пошкоджені об’єкти під загрозою нових ударів. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил багатошаровості в одязі та утеплювати оселі, а уряд прогнозує стабілізацію ситуації в столичному регіоні вже до четверга.

Через аварійні відключення світла та сильні морози в Києві та області частина супермаркетів Novus (близько 17 об’єктів) та окремі заклади «Сільпо» тимчасово призупинили роботу через технічні несправності чи відсутність живлення. Водночас мережа АТБ працює у штатному режимі завдяки забезпеченню всіх магазинів автономними генераторами. Попри повідомлення ритейлерів про локальні труднощі, міська влада запевняє, що масового закриття великих мереж немає.