"Як він узагалі живий": стало відомо, що їсть Трамп

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший відверто розповів про специфічні харчові звички президента Дональда Трампа під час подорожей. За його словами, політик віддає перевагу їжі з McDonald’s, яку оточення називає справжньою «отрутою».

Про це пише AP.

Кеннеді-молодший прокоментував харчові звички Трампа, зауваживши: «Я не знаю, як він узагалі живий, але він живе».

За словами міністра, у Мар-а-Лаго та в Білому домі президент дотримується відносно здорового раціону, однак ситуація змінюється під час поїздок. Кеннеді зазначив, що супутникам Трампа може здаватися, ніби той «цілими днями напихає себе отрутою».

Очільник американського МОЗ пояснив, що в дорозі лідер держави обирає їжу, якій довіряє, зокрема страви з McDonald’s та інших «великих корпорацій», аби зменшити ризик захворіти. Водночас Кеннеді охарактеризував фізичну витривалість Трампа словами: «У нього конституція божества».

Попри іронічні зауваження, міністр позитивно оцінив загальний стан здоров’я президента та підкреслив, що зазвичай той харчується правильно. Також він назвав Трампа «найенергійнішою людиною», з якою «будь-хто з нас коли-небудь зустрічався».

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив про своє «чудове» здоров’я та високу працездатність, працюючи в Овальному кабінеті по 9 — 10 год. на добу. Президент зізнався, що щодня приймає 325 мг аспірину для розрідження крові (що вчетверо перевищує норму), через що на його руках часто з’являються синці. Свою енергію 79-річний лідер приписує генетиці, ігноруючи поради лікарів щодо дієти та вправ, за винятком гольфу.