Як Віткофф одним дзвінком зірвав постачання Tomahawk Україні: деталі від WSJ

Американська крилата ракета Tomahawk / © Getty Images

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф фактично зірвав постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, давши поради помічнику президента РФ Юрію Ушакову щодо телефонної розмови російського та американського лідерів.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Видання наголошує, що витік розмови між Віткоффом та Ушаковим показав: спецпосланець президента США доклав усіх зусиль, аби Україна не отримала Tomahawk. Зокрема, американський посадовець порадив російському організувати все так, щоб президент РФ Володимир Путін привітав президента США Дональда Трампа з укладанням мирної угоди в Секторі Гази.

Крім того, саме Віткофф став ініціатором ідеї провести телефонну розмову між Трампом і Путіним напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Наслідки цих дій уже очевидні.

«Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова», — йдеться у статті WSJ.

Саме після цього контакту з Путіним Трамп відмовився від постачання Tomahawk Україні, пояснивши це нібито «скороченням запасів» американських ракет. Однак справжнім чинником зміни позиції стали дії Віткоффа.

Нагадаємо, 25 листопада видання Bloomberg оприлюднило стенограму розмови від 14 жовтня між Віткоффом та Ушаковим щодо підготовки мирного плану. Американський посадовець пропонував Кремлю спільну роботу над планом і радив, аби Путін зателефонував Трампу до візиту Зеленського (17 жовтня) і похвалив його за угоду в Газі, щоб «зрушити справу з місця». Віткофф також зізнався, що нарозповідав президенту США, що Росія «завжди хотіла мирної угоди». Путін справді після цього зателефонував Трампу, похваливши його як «президента миру».

Bloomberg також оприлюднив розмову від 29 жовтня Ушакова з представником президента РФ Кирилом Дмитрієвим, де вони обговорювали стратегію «проштовхування» російської версії мирного плану, пропонуючи американцям оформити це «як свою пропозицію». Це фактично підтвердило, що вимоги Москви лягли в основу 28-пунктного мирного плану США.