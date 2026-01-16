Як військові голосуватимуть на виборах: в ЦВК розповіли подробиці

Вибори в Україні

Забезпечення виборчого права для захисників України є пріоритетом для держави. Навіть після завершення війни чисельність війська залишатиметься значною, що вимагає специфічних підходів до організації волевиявлення.

Про це розповів голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Олег Діденко в інтерв’ю виданню LB.ua.

За словами очільника ЦВК, люди, які захищають суверенітет країни, не можуть бути обмежені у праві обирати владу. Тому комісія вже напрацювала проєкт, який передбачає гнучкі механізми для голосування військовослужбовців:

Пропонується зберегти загальний порядок голосування за місцями дислокації. Проте процедуру хочуть спростити: включення бійців до списків на дільницях поблизу місця служби відбуватиметься за поданням командирів.

Також пропонується створення спеціальних дільниць. Цей механізм, який вже застосовувався у 2019 році, дозволяє утворювати окремі дільниці безпосередньо у військових частинах за поданням Міністерства оборони.

І розглядається варіант мобільного голосування. Це принципово новий підхід для військових умов.

Цей механізм працюватиме за аналогією з голосуванням вдома для маломобільних груп населення.

Передбачається, що члени виборчої комісії зможуть приїжджати до військовослужбовців із пересувною скринькою. Це дозволить зібрати голоси тих захисників, які через виконання службових завдань не можуть фізично прибути на дільницю.

Водночас Діденко наголосив на складнощах із забезпеченням прозорості процесу на режимних об’єктах. Головний виклик — організація роботи спостерігачів.

«Просто заборонити його (спостереження — ред.) з метою забезпечення безпеки погано, щоб не було звинувачень у зловживанні», — пояснив голова ЦВК.

Аби уникнути маніпуляцій та гарантувати чесність виборів, комісія планує розробити чіткі протоколи допуску офіційних спостерігачів до місць голосування військових, балансуючи між відкритістю та вимогами безпеки.

Нагадаємо, експерти застерігають, що перші повоєнні вибори в Україні вимагатимуть спеціального правового врегулювання через зруйновану інфраструктуру, масову міграцію та застарілі виборчі реєстри.

Як наголошує ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера, виборчий процес має неухильно відповідати конституційним принципам, а для парламентських виборів доцільно ухвалити окремий тимчасовий закон.

Серед ключових викликів — оновлення виборчих округів, організація голосування для військових, ВПО та мільйонів українців за кордоном, а також відмова від електронного й поштового голосування через високі ризики.