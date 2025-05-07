Як вплине угода про надра на допомогу США Україні: відповідь експерта

Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара / © ТСН

Реклама

Україна та США нарешті підписали угоду про надра. Про те, чи допоможе це й надалі отримувати американську зброю й посилити тиск США на Путіна щодо встановлення сталого режиму припинення вогню, розповів директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара у розмові з журналісткою ТСН.ua Христиною Зеленюк.

«Зеленський ще у вересні минулого року зустрічався з попереднім президентом США [Джо Байденом — ред.] та з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Була ідея обміняти доступ до ресурсів на гарантії безпеки. І тут, звичайно, ми не досягли нічого. І гарантії безпеки Сполучені Штати принципово не хочуть надавати. І не лише Україні, до речі, є питання щодо Європи в цілому», — зазначив Олександр Хара.

Він додав, що позитивні моменти угоди про корисні копалини поки що оцінити складно, адже йдеться про довготривалі проєкти та плани на десятиліття вперед.

Реклама

«Ми не знаємо, коли перші інвестиції будуть, або перші контракти, навіть, підписані. Вони потенційно можуть принести велику користь Україні, оскільки, звичайно, нам потрібні прямі іноземні інвестиції, технології, експертиза. Ну і, звичайно, прив’язка до однієї з найбільших економік — це дуже позитивно», — наголосив дипломат.

На його думку, заяви адміністрації Трампа про угоду, як «формулу гарантії безпеки» є «абсолютно сміхотворними».

«От зараз б’ють по Одесі. В Одесу американські компанії інвестували понад 150 мільйонів доларів, зокрема у зерновий термінал. І це не зупинило росіян, і не може зупинити в принципі. Тому, коли вони це кажуть, вони маніпулюють, звичайно. Але зараз я бачу позитивний інструмент, який є з цією угодою, я б сказав, такий прихований ленд-ліз. Оскільки американці можуть у цей загальний інвестиційний фонд на відбудову України, інвестувати не лише гроші, технології, обладнання, експертизу, але й озброєння, яке ми потім будемо виплачувати за цих прибутків майбутніх поколінь, умовно кажучи. Це перший момент. Другий позитивний момент — це те, що в угоді не згадуються ефемерні 350 мільярдів доларів, яких ніколи не було», — пояснив Хара.

За його словами, Україна спромоглася не повісити на свої майбутні покоління вигадані борги, але при цьому задовольнити его Трампа та зняти напругу у міжнародних відносинах зі США.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін грає з Трампом: чи вийдуть США з перемовин? ДИВІТЬСЯ НАЖИВО!