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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2338
Час на прочитання
2 хв

Як закінчиться війна в Україні: два реальні сценарії від аналітика Kyiv Post

Коло потенційних сценаріїв завершення російсько-української війни суттєво звузилося, вважає іноземний аналітик.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Як закінчиться війна: чому у Путіна залишилося лише два виходи

Як закінчиться війна: чому у Путіна залишилося лише два виходи / © ТСН.ua

Кожна війна закінчуються одним із п’яти способів: завоюванням, офіційною капітуляцією, капітуляцією де-факто, припиненням бойових дій (розведенням сторін) або перемовинами.

Як закінчиться війна Росії проти України, і які з цих варіантів найімовірніші для України, проаналізував Майкл Макартур Босак, міжнародний переговірник та засновник Parley Policy Initiative, у статті для Kyiv Post.

Аналітик розмірковує, що повне завоювання або капітуляція України стали неможливими. На його думку, наразі Україна перебуває у найсильнішій переговорній позиції з осені 2022 року. Завдяки «далекобійним санкціям» — регулярним ударам по НПЗ та військових об’єктах у глибокому тилу РФ — Київ переніс війну на територію Росії. Пересічні російські громадяни усе більше відчувають на собі наслідки путінської авантюри в Україні.

Тим не менш, Босак зауважує, що Україна також не перебуває у сильній позиції для захоплення та утримання нових територій.

Тому він називає лише два реальні варіанти фіналу війни:

  • Припинення бойових дій — односторонній відхід виснажених російських військ.

  • Компромісна мирна угода через перемовини.

«Статися може і те, і інше», — припускає Майкл Макартур Босак.

Експерт припускає, що якщо ціна агресії виявиться занадто високою для Росії, Путін може просто оголосити, що він «досяг своїх цілей». Повне виведення військ є звісно політично неможливим для уряду Путіна, тому Росія збереже за собою окуповані території України.

«Звісно, така форма припинення вогню вимагатиме від Києва ухвалення рішення: чи готовий він змиритися з довготривалою окупацією, чи воєнні зусилля мають тривати задля звільнення цих регіонів», — розмірковує аналітик.

Водночас, Босак пояснює, що ці фактори не означають, що мир є близьким.

«Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище… Тепер питання полягає в тому, як обидві сторони адаптують свої стратегії до мінливої динаміки сил як на полі бою, так і, зрештою, за столом перемовин», — підсумував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про «реальну перспективу» завершення війни після дзвінка Трампу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2338
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