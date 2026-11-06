Як закінчиться війна в Україні: в НАТО відверто відповіли, чи вдасться Києву перемогти

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що у повномасштабній війні РФ проти України не буде переможця. На його думку, все може завершитися мирною угодою.

Про це повідомляє Bloomberg.

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«Не думаю, що це дуже ймовірно. Такі війни завжди завершуються мирною угодою, яка часто є своєрідним компромісом», — сказав Рютте.

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Водночас він наголосив, що Європа має залишатися пильною щодо російської загрози навіть після того, як війна закінчиться.

«Зараз російська загроза не проявляється безпосередньо на нашому кордоні, оскільки значна частина цих солдатів воює в Україні. Але якщо війна закінчиться, то величезна російська армія існуватиме не просто так», — сказав він.

Коли закінчиться війна в Україні — що відомо

Доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач заявив, що Україна перебуває в ситуації, коли припинення війни можливе лише в разі вичерпання ресурсів і можливостей продовжувати цю війну однією зі сторін.

Журналіст Віталій Портников вважає, що закінчення війни може відбутись за умови, що у Росії не буде достатньо ресурсів та грошей для її продовження.

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