Як закінчити війну в Україні: Зеленський допустив два варіанти

Президент України

Є два формати переговорів, у яких реально досягти прогресу і наблизитися до миру в Україні. І це формати на рівні лідерів.

Про це сказав президент у своєму зверненні 21 серпня.

Український глава Володимир Зеленський заявив, що реальний прогрес у припиненні війни можливий лише у двох форматах:

двосторонньому: Україна та Росія;

тристоронньому: Україна, США та Росія.

За його словами, ці варіанти обговорювалися у Вашингтоні, а також піднімалися під час розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

«Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті», — такожзаявив Зеленський.

Президент наголосив і на тому, що росіяни запускають ракети по американському підприємству — як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях.

«Причому зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО — російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою», — сказав він.

«Цю війну треба завершувати»

За словами Зеленського, для закінчення війни треба тиснути на Росію. Лише так можна домогтися результату, адже нічого, крім сили й тиску, кремлівський очільник Володимир Путін не розуміє.

«Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах із партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир», — додав Зеленський.

Тим часом американський президент Трамп розкритикував колишнього главу США Джо Байдена за заборону бити американською зброєю вглиб Росії.

Також західні ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп нібито хоче відійти від мирних переговорів між РФ та Україною. Він хоче залишити Путіна та Зеленського віч-на-віч.