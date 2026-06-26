Як закінчити війну в Україні: Зеленський озвучив чітку вимогу до Росії та Путіна

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українські Сили оборони щодня демонструють високу ефективність на полі бою, змушуючи агресора платити високу ціну за вторгнення. Системні удари України стають дедалі відчутнішими для військової машини Кремля.

Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну з собою з України», — підкреслив Зеленський.

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Президент вкотре нагадав світовій спільноті, що Україна ніколи не прагнула цієї війни і залишається відкритою до конструктивного діалогу, але виключно на засадах справедливості та поваги до міжнародного права. За його словами, всі необхідні дипломатичні сигнали вже надіслані як союзникам, так і країнам, які зберігають контакти з Кремлем.

«Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру», — зазначив президент.

Глава держави також висловив глибоку вдячність міжнародній коаліції та всім, хто допомагає наближати справедливий мир і зупиняти російську агресію.

«Я дякую всім, хто разом з нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя. Слава Україні!» — резюмував Зеленський.

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Переговори про мир — останні новини

Нагадаємо, очільник Кремля стверджує, що Москва нібито готова до діалогу, але водночас звинувачує Київ у зриві попереднього процесу. Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито було перервано з ініціативи Києва.

Крім того, представник «фюрера» з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв заявив, що нібито «реалістичне рішення» про війну лежить на столі. За його словами, позиція РФ у так званому «врегулюванні» — «чітка і послідовна». Зокрема, цинічно заявив він, Україна має піти з Донбасу.

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