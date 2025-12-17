Як Зеленський обіграв Трампа: експертка розкрила стратегію з виборами під час війни

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

США запропонували Україні піти на територіальні поступки в рамках «мирного плану». Президент Володимир Зеленський зазначив, що рішення має ухвалювати суспільство, і одним із варіантів може стати референдум.

Про це розповіла політична оглядачка Юлія Забєліна для «24 Каналу».

«Ідея референдуму — креативний хід. Це дозволяє показати Трампу, що український народ не підтримує виведення військ з Донбасу», — наголосила експертка.

За її словами, цей крок дозволяє Україні діяти проактивно та уникнути прямого конфлікту з американським президентом.

Зеленський також висловив готовність до проведення президентських виборів, навіть під час воєнного стану. Проте для цього потрібне тимчасове перемир’я та гарантії безпеки:

«Повинно бути перемир’я на два місяці. Україна згодна на вибори, але має бути забезпечено безпеку», — наголосила Забєліна.

Росія відкинула ідею перемир’я, що вже стало сигналом для США.

«Станом на зараз ми змогли діяти проактивно і продемонструвати, що не українська сторона відмовляється, а російська», — підкреслила експертка.

Забєліна зазначила, що слід менше зосереджуватися на заявах Трампа і більше на реальних діях США. Адже конгрес нещодавно проголосував за виділення 800 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні у 2026 році.

Нагадаємо, проведення виборів в Україні під час війни оцінюється як малоймовірне. Основні перешкоди пов’язані з технічними складнощами: організувати голосування на фронті та для українців, які перебувають за кордоном, практично неможливо.

Крім того, значна частина населення виступає проти проведення виборів у воєнний період і вважає за доцільне відкласти їх на безпечніший час, коли умови для голосування будуть повністю гарантувати безпеку громадян.