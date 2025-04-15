«Як зі стіною»: Сікорський заявив, що з Угорщиною про Україну говорити немає сенсу

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Європейські дипломати марно намагаються вплинути на представників Угорщини у питанні України, щоб Будапешт не блокував невигідні для Москви ініціативи Євросоюзу.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Радіо Свобода.

Він заявив, що представники Угорщини блокують введення новий санкцій проти російських посадовців.

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"Є одна країна – Угорщина, – яка не має тієї моральної ясності, яку ми маємо завдяки атакам, які здійснює Путін... Я знову закликав Угорщину зняти вето на виділення коштів та припинити блокування переговорного процесу (щодо вступу України до Євросоюзу - ред.). Але це все одно, що говорити до стіни", – сказав Сікорський.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть позбавити права голосу в Євросоюзі, щоб запобігти поверненню заморожених російських активів державі-агресорці.

Ми раніше інформували, що угорська опозиція провела власне опитування про вступ України до Євросоюзу.