Як змінилася позиція США щодо України "за останні тижні": Макрон відповів

Макрон заявив про нову позицію США щодо України / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що позиція США щодо забезпечення гарантій безпеки для України «змінилася за останні кілька тижнів».

Про це він сказав на полях саміту «Коаліції охочих» сьогодні в Парижі, передає Sky News.

Відповідаючи на запитання журналістів, Еммануель Макрон наголосив на важливості США в забезпеченні гарантій безпеки для України.

«Вони (США — Ред.) єдині, хто має можливість надати певні гарантії, і все це має ключове значення», — сказав він.

Але французький лідер також додає, що «останні тижні продемонстрували зміну їхньої позиції». Макрон не уточнює, які саме зміни це передбачає.

Нагадаємо, що Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні. Крім того, США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.