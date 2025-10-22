Як змусити Кремль схилитися до переговорів: можливі кроки США від ударів по енергетиці — до санкцій

Дональд Трамп / © Associated Press

Розмова між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо підтвердила: Москва не готова йти на мирні умови, які не означали б фактичної капітуляції України. Через це, пишуть автори, особиста зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті навряд чи призведе до негайного припинення вогню — Кремль не пропонує компромісів, які могли б зробити саміт результативним.

Про це пише видання The New York Post.

Серед варіантів, які наразі розглядають у Вашингтоні, — постачання до України крилатих ракет типу “Томагавк” і “Барракуда”. Ідеться про можливий початковий малий пакет озброєнь із подальшим нарощуванням постачань — щоб надати Києву здатність завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури та військово-промислових підприємствах на глибині території Росії.

Як ще один важіль тиску називають запровадження “вторинних санкцій” проти третіх країн — наприклад, Китаю — які купують великі обсяги російської нафти й тим самим фінансують військові дії Москви.

У матеріалі також наголошується, що в той час як Путін продовжує авіаудари по українських містах і інфраструктурі, у нього посилюються логістичні й кадрові проблеми, а доходи від торгівлі енергоносіями працюють не на безмежне фінансування війни.

Раніше стало відомо, що Росія під керівництвом президента Володимира Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням “ядерної тріади” — наземного, морського та авіаційного складників цих сил.