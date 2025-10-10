Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів: експерт назвав два силові варіанти

Володимир Путін / © Associated Press

Росія свідомо використовує тактику суперечливих заяв, щоб збивати світ з пантелику, але її справжні наміри — продовжувати війну та ескалацію.

Про це розповів експерт Центру «Об’єднана Україна» Богдан Попов.

За його словами, змусити Путіна сісти за стіл переговорів з адекватними намірами можна лише двома силовими методами.

Кремль не планує домовлятися, а його суперечливі заяви є частиною продуманої тактики. Мета — створити «повний дисонанс» і показати, що ніхто у світі не розуміє, що насправді відбувається всередині РФ.

«Це так часто відбувається, що коли Пєсков або ще якийсь „рот“ Путіна щось заявляє, то російський диктатор або сам, або через когось іншого потім спростовує ці заяви», — зазначає Попов.

Незважаючи на словесні маніпуляції, дії Росії свідчать про єдиний намір – продовжувати війну. Про це, за словами експерта, кажуть останні події: зривання дипломатичних ініціатив, військова ескалація, серйозні ракетні удари та зняття всіх «червоних ліній».

«Вони хочуть продовжувати війну, продовжувати агресію, продовжувати терор проти цивільного населення. І вони демонструють бажання тільки до цього», — наголосив фахівець.

Він додав, що світова спільнота це розуміє, і заяви європейських та американських чиновників підтверджують: ніхто не вірить у бажання Путіна закінчити війну.

Два варіанти примусу до миру

Оскільки добровільно та з адекватними намірами Путін за стіл переговорів не сяде, його потрібно змусити силою. Експерт виділяє два основні напрямки силового примусу:

Посилення санкцій: Необхідно не лише вводити нові та посилювати існуючі санкції проти РФ, але й запроваджувати вторинні санкції проти партнерів Кремля, які допомагають йому обходити обмеження.

Постачання зброї Україні: Це другий ключовий важіль тиску. Попов зазначив, що на цьому треку вже є позитивні сигнали, навівши як приклад заяву Дональда Трампа про потенційний продаж Україні ракет «Томагавк».

«І тоді Путіну буде набагато важче відхилятися і зривати дипломатію», — підсумував експерт.

