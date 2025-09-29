Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів: експерт назвав єдиний спосіб

Путін має злякатися миру більше, ніж війни: Богданов назвав єдину умову перемовин з РФ і відкинув посередництво Трампа / © ТСН

Переговори з Росією можливі лише якщо Путін усвідомить, що продовження війни для нього небезпечніше за мир.

Таку думку висловив публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов, передає «Київ 24».

Він нагадав, що коли Трамп став президентом, то стверджував, що мовляв це Україна не хоче завершувати війну, що Путін — його найкращий друг і скоро буде мир.

«Але за цей час, за ці вісім місяців, Володимир Путін продемонстрував чергове, повну недоговороздатність. І чергова американська адміністрація вимушена визнати, що Путін недоговороздатний. Це вже успіх. Тому що, якщо ми кажемо про посередництво, яке сам Трамп запропонував, то ми про посередництво ніколи не просили. Для того, щоб вести перемовини з Росією, для того, щоб вести перемовини про завершення війни, нам потрібно, щоб Росія хотіла перемовин. А це можливо тільки за умови, якщо Путін буде розуміти, що продовження війни несе для нього більше ризиків, ніж її завершення», — каже експерт.

На його думку, досягти цього можна не посередництвом Трампа, а тиском на Росію.

«Щоб вести перемовини, у нас є посередники. Можна залучити Ердогана, можна залучити Святий Престол, можна будь-кого залучити. Але для Америки як від лідера західного світу вимагається як мінімум не заважати Україні, а краще допомагати, в тому числі тиском на Росію. І це те, до чого ми поступово йдемо. Звісно, якщо Трамп, як мінімум, хоча б не буде нам заважати і не буде створювати проблем, а буде створювати проблеми для Росії, то вже великий успіх», — підсумував Юрій Богданов.

