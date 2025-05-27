Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк / © Михайло Подоляк / Facebook

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Росія цинічно використовує удари по Україні для тиску на США та особисто на американського лідера Дональда Трампа, сподіваючись послабити позиції Америки у війні. Білий дім має зробити вибір: або посилити санкції та підтримку України, або відмовитися від переговорів, залишивши Кремль переможцем.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram.

За його словами, Білий дім має зробити вибір: або посилити санкції та підтримку України, або відмовитися від переговорів, залишивши Кремль переможцем.

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«Очевидно, що суб’єкт Путін зробив ставку на цинічні удари по особистій репутації президента Трампа, розраховуючи на його готовність до „діалогу з росіянином“. Жорстокі ракетно-дронові удари по Україні в останні дні є нахабно демонстративними: „Дивіться, що я можу!“».

Подоляк підкреслює, що виступ голови МЗС Росії Сергія Лаврова про відмову визнавати суверенітет України перекреслює всі зусилля американської дипломатії, а Кремль цілеспрямовано перевіряє, наскільки США готові діяти.

Він наголосив, що США стоять перед вибором — або продовжувати активний тиск на Росію, або відступити.

«Президент США досі має вибір. Перший варіант — підкріпити діями свої слова про „божевілля“ Путіна. Запровадити нові санкції, просувати повне ембарго на торгівлю з РФ, схвалити нові постачання озброєння, посилити українську ППО. Другий — розвести руками, визнати надмірну складність проблеми та вийти з процесу переговорів про закінчення війни. Кремль упевнений, що станеться саме так», — сказав він.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США отримали від України умови мирної угоди, і тепер Штати очікують від Росії меморандуму або, як назвав його спецпосланець американського президента Келлог, аркуша умов щодо того, «як ми можемо досягти миру».