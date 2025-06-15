Як змусити РФ припинити війну: Портников назвав формулу

Віталій Портников / © ТСН.ua

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Росію до мирних переговорів може схилити лише економічне, соціальне і демографічне виснаження.

Про це сказав український журналіст Віталій Портников у розмові із Ольгою Айвазовською.

Він наголосив, що наразі ми не знаємо справжній стан російської економіки.

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«Ми не маємо відповіді на питання майбутнього. Як має виглядати виснаження Російської Федерації, що в ній бодай з’явилися певні проблеми, які б примусили керівництво РФ припинити воювати. Ну, ми можемо запропонувати ще одну формулу: коли затратність зусиль не призводить до очікуваних результатів достатньо довго. Умовно кажучи, коли ти б’єшся лобом у стіну», — каже Портников.

Водночас, він визнає, що це — слабке сподівання.

«Що, якщо роками у війні Росії проти України буде витрачатися велика кількість ресурсів: людських, економічних, будуть знищуватися російські об’єкти — військові та енергетичні, а реальних можливостей по захопленню нових територій і по дефрегментації, по дестабілізації самої Української державності не відбуватиметься, може на певному етапі виникнути бажання не те, щоб зробити паузу, а просто припинити цей цикл, щоб зрозуміти, як діяти ефективніше», — розмірковує аналітик.

Портников припускає, що тоді може відкритися дорога до формули більш реальної: короткий мир в довгій війні,

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або менш реальний, але більш бажаний: довгий мир в короткій війні»

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований як РФ, так і Україною, бо, мовляв, потрібно досягти мирної угоди.