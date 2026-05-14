Як зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна вплине на війну в Україні: експерт пояснив

Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Переговори між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном не стануть рушійною силою для завершення російсько-української війни, оскільки Китай не має вирішального впливу на позицію Кремля. Питання України, ймовірно, не буде пріоритетним у порядку денному зустрічі лідерів США та КНР.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив політичний оглядач Андрій Смолій.

За словами експерта, головна мета діалогу між Трампом та Сі Цзіньпіном полягає у врегулюванні питань щодо Ірану, торгівлі та ядерного озброєння, а не у вирішенні українського питання.

«Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна точно ніяк не вплине і не пришвидшить закінчення російсько-української війни. Оскільки, це не стратегічна позиція Китаю і точно не є в їхніх інтересах. Зрештою, не для того Трамп зустрічається з Сі Цзіньпіном. Трамп хоче знайти певну точку опори з Китаєм щодо Ірану. Зокрема, щодо ядерної зброї, фінансових речей й торгівлі», — пояснив Смолій.

Політоглядач зауважив, що хоча тема війни в Україні може бути згадана під час переговорів, вона матиме лише другорядний характер. Крім того, він закликав не переоцінювати здатність Пекіна диктувати умови Москві.

«Відтак, Україна навряд чи є предметом переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном. Побіжно російсько-українська війна може згадуватись на цих переговорах. Втім, не варто перебільшувати вплив Китаю на формування позиції Путіна. Так, вона є, але точно не вирішальна для російського терориста», — додав експерт.

На думку Смолія, стратегічні інтереси Китаю наразі не збігаються з необхідністю швидкого припинення бойових дій в Україні, що робить цей діалог малоефективним для досягнення миру.

Переговори Трампа та Сі Цзіньпіна — останні новини

Нагадаємо, 13 травня, президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна для проведення переговорів високого рівня з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Дональд Трамп заявляв, що під час майбутньої зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном пріоритет буде надано торговельним переговорам, тоді як питання Ірану не входитиме до ключових тем.

Раніше ми писали, що під час історичної зустрічі в Пекіні голова КНР Сі Цзіньпін несподівано підтримав позицію США щодо іранської загрози.

У свою чергу Володимир Путін занепокоєний тим, що його актуальність та вплив зменшуються через стабільніші відносини між США та Китаєм.

