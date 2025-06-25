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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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2 хв

Як зустріч Зеленського і Трампа виправить провал у комунікації — Чалий пояснив

Зустріч президентів в Гаазі, за словами Чалого, дає надію на виправлення ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зустріч Зеленського і Трампа виправить провал у комунікації — Чалий пояснив

Зустріч в Гаазі / © Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі із главою України Володимиром Зеленським в Гаазі вже говорить словами, які не вживав ще кілька днів тому. І це є позитивним сигналом у комунікації Вашингтона та Києва.

Про це йшлося під час інтерв’ю колишнього посла України у США Валерія Чалого в ефірі «Свобода Live».

Він зауважив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та Дональда Трампа під час саміту НАТО в Гаазі є спробою виправити провал у комунікації на високому рівні.

«У нас була величезна катастрофа попередні кілька місяців. Після Ватикану, коли президент США попросив своїх колег, зокрема, президента Франції не приєднуватися до зустрічі, а тет-а-тет говорив із президентом України. Хоча тет-а-тет був сумнівний, тому що по губах можна було прочитати все, про що йшлося», — сказав Чалий.

На його думку, зміст розмови, на жаль, став відомий і ворогам України.

Розмова ж президентів в Гаазі, за словами Чалого, дає надію на виправлення ситуації. Адже позитивним сигналом є те, що Трамп нарешті згадав Україну у своїх публічних заявах.

Водночас дипломат закликає не завищувати очікувань:

«У нас в українців дуже швидко наступає розчарування. У нас такі гойдалки. Давайте сприймати все більш збалансовано. Якщо навіть хороші слова і хороші якісь заяви, почекаємо деталей», — додав він.

Нагадаємо, 25 червня Володимир Зеленський та Дональд Трамп вперше офіційно зустрілися після Ватикану. Це відбулося під час саміту НАТО в Гаазі.

Цей саміт НАТО відбувся без значної участі України. Проте на засіданні в Гаазі союзники погодили щорічне збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Частина цих коштів офіційно піде на підтримку України та її оборонної промисловості.

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