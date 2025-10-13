ТСН у соціальних мережах

Політика
278
2 хв

Яка головна мета візиту української делегації до США: в Офісі президента дали відповідь

Кінцева мета незмінна — досягнення сталого та справедливого миру для України шляхом примусу Росії до завершення війни, зазначив Єрмак.

Юлія Свириденко

Прем’єрка Юлія Свириденко

Українська делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, вже прямує до Вашингтона.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За словами Єрмака, тиждень буде насиченим, а попереду — багато важливої роботи. Серед головних тем візиту: посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.

«Кінцева мета незмінна — досягнення сталого та справедливого миру для України шляхом примусу Росії до завершення війни», — наголосив Єрмак.

Візит делегації України до США

Раніше посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що у Вашингтоні у понеділок, 13 жовтня, починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Раніше візит делегації до США анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.

«Ми вдячні США і президенту (Дональду — ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм — ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом — ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю журналістам на борту Air Force One розповів про схему постачання зброї Україні.

