Яка країна першою наважиться конфіскувати російські активи: подробиці

Руслан Стефанчук / © Associated Press

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Франція близька до ухвалення закону, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи під юрисдикцією Парижа. Якщо це станеться, країна стане першою у Європейському Союзі, яка піде на такий рішучий крок.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, це питання активно обговорювалося під час його поїздки до парламентів країн ЄС та виступу на Парламентській асамблеї НАТО.

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«Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний із конфіскацією заморожених російських активів», — зазначив спікер парламенту.

Стефанчук додав, що паралельно розглядаються механізми реалізації процесу вилучення майна, яке належить державі-агресору. На його думку, у разі ухвалення такого закону це стане важливим юридичним прецедентом, який може вплинути на політику інших країн ЄС.

Голова ВР також підкреслив, що в умовах триваючої російської агресії, все більше країн Європи усвідомлюють свою відповідальність за підтримку України. Одним із дієвих способів допомоги може стати саме конфіскація активів РФ для фінансування українського спротиву.

Нагадаємо, до цього на національних зборах Франції ухвалили резолюцію із закликом до ЄС та його країн-членів якнайшвидше розпочати арешт заморожених російських активів задля фінансування військової підтримки України.

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Попри гострі суперечки, документ підтримали 288 депутатів, 54 — виступили проти (переважно ліві й комуністи), а ультраправі утрималися. Хоча резолюція не є зобов’язувальною, її автори сподіваються змінити позицію уряду, який досі не підтримує арешт активів РФ.