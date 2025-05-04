Укладення мирної угоди з Путіним напередодні Дня перемоги стане зловісним сигналом — Financial Times

Війна в Україні

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Завершити війну в Україні може запропонована США мирна угода, в якій не буде визнання анексії Криму та інших окупованих Росією територій.

Про це йдеться в публікації видання Financial Times.

«Угода, яка дозволить уникнути офіційного визнання США (чи будь-якою іншою країною) зменшення України, дасть Києву шанс боротися — або принаймні повернути територію іншими засобами — в інший день», — йдеться у статті.

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Автори публікації нагадали, що після Другої світової війни Сполучені Штати не визнавали окупації Радянським Союзом країн Балтії, а також існування НДР на території Східної Німеччини, проголосивши в серії договорів, що єдина німецька нація продовжує існувати — просто тимчасово розділена на дві держави.

«Україні також слід дозволити сподіватися на краще майбутнє», — пише Financial Times.

В ідеалі, зазначають автори, така угода також повинна передбачати розміщення військ з «коаліції охочих» членів НАТО вздовж лінії контролю та прискорення вступу України до ЄС.

«Якщо це не працює, тоді було б краще прагнути до перемир’я за зразком Корейської війни, а не до якоїсь угоди, яка передбачає формалізацію США анексії Росією Криму та, можливо, й інших територій», — пише Financial Times.

У виданні додали, що у разі підписання мирної угоди між Україною та Росією у дні, близькі до 9 травня, коли у Москві святкуватимуть «День перемоги», це може значно підвищити авторитет Кремля на міжнародній арені.

«Укладення такої угоди саме в той момент, коли Путін, який, за всіма даними, одержимий історією, відзначає річницю поширення російської могутності на захід аж до Берліна, стало б зловісним сигналом. Вона могла б відкрити шлях для майбутньої проекції сили Москви на захід», — застерігають автори.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив що, на його думку, Крим «залишиться з Росією», і нібито президент України Зеленський «це розуміє».