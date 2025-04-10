Яка найголовніша червона лінія для України у переговорах з РФ: Паліса відповів

Павло Паліса / © ТСН.ua

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Україна повідомила Сполучені Штати, що обмеження щодо чисельності ЗСУ або загальної готовності її військових буде червоною лінією.

Про це заявив учасник перемовин, заступник керівника ОП, колишній комбриг 93-ї бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю Reuters.

«Це принципова позиція України — ніхто, і тим більше не країна-агресорка Росія, не буде диктувати Україні, які Збройні сили має мати Україна», — сказав Павло Паліса.

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За його словами, добре підготовлена ​​українська армія стане найкращою гарантією безпеки Києва проти нових атак Росії, якщо буде досягнуто припинення вогню або мирна угода.

«Я можу здогадуватися, чим керується РФ — може, вони хочуть підготуватися, полегшити собі плани в майбутньому, але ні. Наше завдання — добре вивчити уроки (минулого)», — додав Паліса.

Окрім збереження сильної української армії, заступник керівника ОП наголосив на важливості гарантій безпеки від американських та європейських партнерів Києва, які могли б допомогти стримати майбутні напади Росії.

Видання нагадує, що Сполучені Штати не взяли на себе зобов’язання надати гарантії безпеки, хоча деякі європейські держави обговорювали «коаліцію охочих», яка могла б розгорнути військовий контингент для посилення стримування.

Паліса очікує, що Росія посилить свої напади пізніше цього місяця та в травні. На його думку, РФ зосередить свій наступ на місті Покровськ, але також могла б обійти східні фронти біля Куп’янська та Лиману, а також південно-східні фронти Запоріжжя та Новопавлівки.

«Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде на Покровському напрямку», — сказав він.

Раніше цього місяця Паліса заявив, що Україна ще не обговорювала додаткову допомогу зі США, але це питання може бути порушене, оскільки тривають переговори про припинення вогню.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников попередив, що Кремль хоче використати перемир’я для підготовки до капітуляції України.