Яка небезпека чекає на Україну під час другої зустрічі в Стамбулі: Портников пояснив

Віталій Портников / © espreso.tv

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Росія запропонувала провести наступний раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. Якщо російська делегація на переговорах продовжуватиме виступати з нереальними пропозиціями, це означатиме, що очільник Кремля Володимир Путін бачить розмови у Стамбулі винятково як інструмент тиску на Україну, сподіваючись, що Київ без підтримки США погодиться на капітуляцію.

Про це повідоми блогер, журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

«Міністр закордонних справ Сергій Лавров запропонував вже в понеділок, 2 червня, провести чергові перемови російської та української делегацій у Стамбулі. І можна бути впевненим, що ці перемови пройдуть у тій самій атмосфері, в якій відбувалися і попередні зустрічі між представниками Москви й Києва. Росія буде виступати з умовами, які навряд чи сподобаються українській стороні, а Україна намагатиметься зберегти принаймні власну участь у переговорах, щоб не викликати гніву американського президента», — зазначив він.

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Якщо, за словами Портникова, Росія виступатиме з умовами, які не будуть ухвалені українською стороною, а Дональд Трамп вважатиме, що нічого поганого в цих умовах немає, то зрештою у зриві своїх зусиль щодо досягнення домовленості про припинення вогню на російсько-українському фронті президент США ззвинувачуватиме не президента Російської Федерації, а президента України.

«Звичайно, можна сказати, що в цій ситуації багато що дійсно буде залежати від того, що відбудеться під час другого туру російсько-українських перемовин у Стамбулі. Якщо він відбудеться, звичайно — сам тур. Тому що якщо російська делегація продовжуватиме виступати із пропозиціями, які не будуть ніяк пов’язані з реальністю. Якщо під час цих розмов чи перед ними відбудуться нові масовані атаки, які таким чином будуть ігнорувати всі емоції Трампа стосовно Путіна. Це означатиме, що Путін бачить розмови у Стамбулі винятково як інструмент тиску на Україну зі сподіванням, що Київ погодиться на капітуляцію в ситуації, коли Трамп не готовий допомагати Україні, а Росія готова продовжувати свої атаки і свій наступ на українських територіях», — наголосив публіцист.

Портников пригадав слова голови російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимира Мединськоко під час першої зустрічі, який сказав: «Якщо ви не хочете віддати ці п’ять регіонів, вам доведеться віддавати ще більше». Публіцист зазначив, що в цьому також може бути філософія так званих перемог, які відбуватимуться у Стамбулі.

«Але виникає питання, чи вважатиме Трамп такий підхід неконструктивним та обманним з боку Путіна, чи навпаки — він буде вважати, що президент Російської Федерації докладає якихось зусиль», — резюмував журналіст.

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Нагадаємо, в РФ назвали дату та місце зустрічі для обміну «меморандумами». Москва пропонує зустрітися у Стамбулі 2 червня.

Крім того, очільник МЗС Сергій Лавров поговорив телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Російський міністр відзвітував про підготовку пропозицій до наступного раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.