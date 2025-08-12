Яка зустріч може призвести до миру з Росією: Зеленський наполягає на розширенні кола учасників

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський висловив своє бачення шляху до досягнення миру з Росією. Він підкреслив, що для успішного результату необхідна серія переговорів, і наполягає на участі Європи в цьому процесі.

Про це президент сказав під час зустрічі з журналістами у вівторок, 12 серпня.

«Президент Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само як і Україна. Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одна тристороння. І, напевно, після тристоронньої у нас буде результат», — зазначив Зеленський

Реклама

Він підкреслив, що наполягає на присутності європейських партнерів під час цих переговорів. За словами президента, це має вирішальне значення, оскільки Україна наразі немає гарантій безпеки.

«В принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні — це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші», — заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що присутність європейських лідерів є важливою для досягнення загальних і стабільних домовленостей.

Нагадаємо, європейські лідери хочуть зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним. Україна та її європейські союзники наполягають, що першим кроком у домовленостях щодо завершення війни має бути припинення вогню та заморожування нинішньої лінії фронту.