«Якби не я, не було б Ізраїлю»: Трамп ошелешив новою заявою

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив: якби він не розпочав війну з Іраном, то «не було б Ізраїлю».

Про це він сказав в інтерв’ю програмі Pod Force One для New York Post, повідомляє CNN.

Він заперечив твердження про те, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обманом змусив його приєднатися до війни проти Ірану. Трамп наголосив, що це він почав.

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«Я почав, бо ми не можемо дозволити їм [Ірану] мати ядерну зброю. Тепер це стосується Ізраїлю, бо вони, ймовірно, були б першими, хто постраждав. Ізраїлю б не було. Знаєте що, якби не було мене, то зараз не було б Ізраїлю», — наголосив америкаський лідер.

Водночас Трамп заявив, що «обурений» планами Ізраїлю щодо військових операцій у Лівані, бо Штати працюють над мирною угодою з Іраном.

«Я б не сказав, що розлючений. Мене трохи обурила його постійна боротьба з Ліваном, знаєте, в якийсь момент я сказав: „Бібі, ми повинні це зупинити“, — розповів президент про одну розмову телефоном з ізраїльським прем’єром.

Трамп також додав, що між двома лідерами «добрі стосунки» та вони «дуже добре працювали разом».

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Нагадаємо, за даними Axios, Трамп вилаяв Нетаньягу через ескалацію в Лівані. Два американських чиновників та обізнанне з розмовою джерело розповіли, що їхні бесіда телефоном відбулася 1 червня та відбувалася із використанням нецензурної лексики.

За словами сіпврозмовників видання, американський президент назвав Нетаньягу «божевільним» та звинуватив його у невдячності, бо, мовляв, без його підтримки той міг би опинитися у в’язниці. Трамп мав на увазі свою позицію щодо корупційного процесу проти Нетаньягу.

Дата публікації 21:00, 29.05.26 Кількість переглядів 67 РФ готує новий масований удар! Термінове попередження Зеленського та таємний лист Трампу

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