Легендарна яхта Медведчука: що буде із судном та який вигляд воно має зсередини

Яхта Медведчука

Реклама

Яхта Віктора Медведчука Royal Romance невдовзі буде переміщена до порту хорватського міста Трогір для обов’язкового технічного обслуговування. Після цього відбудеться повернення під охороною на військово-морську базу міста Спліт.

Про це повідомила Олена Дума, голова ARMA.

Вона додає, що після проведення технічного обслуговування та повернення яхти на місце дислокації АРМА звернеться до Офісу Генерального прокурора щодо необхідності актуалізації процесу реалізації.

Реклама

Дума нагадала, що АРМА зірвало спробу викрадення арештованого російського судна EMMAKRIS III та ініціювало поновлення заборони виходу в море для 9 інших російських суден.

«Усі арештовані морські судна, передані в управління АРМА — на контролі. Справедливість має довгі руки. Навіть у Адріатичному морі», — йдеться у повідомленні.

Яхта Медведчука зсередини

Яхта Медведчука

ТСН вдалося потрапити на арештовану супер'яхту Віктора Медведчука Royal Romance у Хорватії. Журналісти показали ексклюзивні відеокадри п’ятиповерхового майна, яке невдовзі продадуть. Усі вилучені кошти відправлять на підтримку України.

Яхта Медведчука

Яхта Медведчука

У лютому Кабмін погодив Агентству з розшуку та менеджменту активів реалізацію яхти.

Реклама

Який вигляд має 92-метрова яхта зрадника та кума Путіна, яку протидію організував Медведчук, аби зберегти своє наддороге майно та за скільки її можуть продати? Ексклюзивні подробиці — від кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської на YouTube-каналі ТСН.

Яхта Медведчука

Яхта Медведчука

У вбиральні на стінах можна побачити справжні морські мушлі — з них зроблена рамка дзеркала.

Яхта Медведчука

Для оздоблення на яхті використали, зокрема, репродукції картин відомих світових художників.

Яхта Медведчука

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що проросійський політик Віктор Медведчук пропонував Україні фактично капітулювати перед Росією в обмін на припинення війни.

Реклама

Як відомо, Медведчук тривалий час залишався ключовим зв’язковим між Кремлем і проросійськими силами в Україні. Зрадник намагався просувати вигідні Москві умови, а саме — капітуляцію України.

«Він вважав, що може торгувати Україною, що ми маємо піти на поступки Росії, щоб отримати мир. Але це був не мир — це була б капітуляція», — наголосив президент.

Через свою діяльність Медведчук був затриманий українськими спецслужбами у квітні 2022 року, коли намагався втекти після початку повномасштабного вторгнення. У вересні того ж року Україна обміняла Медведчука та ще 55 російських військовополонених на 215 українських захисників, серед яких були командири "Азова", які боронили Маріуполь.