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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Які червоні лінії окреслила Україна: Умєров відповів, чи обговорювалися вони в Парижі

За словами міністра оборони, Україна не обговорювала поступки територіями чи зменшення своєї обороноспроможності.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров / © Associated Press

Під час переговорів у Парижі з лідерами Європи та США Україна озвучувала свої вимоги щодо припинення вогню та завершення війни.

На це питання міністр оборони України Рустем Умєров відповів у приватній розмові з ведучою «1+1» Наталією Мосейчук.

«Я його прямо спитала, які червоні лінії? Чи вони збігалися з червоними лініями наших європейських партнерів. І Рустем Умєров одразу перервав моє питання і сказав: „Наші лінії написані в Конституції“ Це була його коротка відповідь», — розповіла Мосейчук в ефірі телемарафону.

Далі, за її словами, міністр повідомив, що в Парижі також не обговорювалися питання чисельності української армії, можливі поступки територіями, а також обмеження по майбутньому виробництву зброї в Україні.

«Я отримала три „ні“ від міністра оборони», — додала Мосейчук.

Нагадаємо, за словами Умєрова, чи отримає Україна додаткові системи ППО від США — питання залишається відкритим. Тож Україна не покладається виключно на союзників та розвиває власні системи захисту.

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