Гарантії безпеки для України: в ОП розкрили архітектуру ключової міжнародної угоди

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Україна працює над створенням комплексної системи гарантій безпеки, яка базуватиметься на багатосторонній рамковій угоді. Документ передбачає чіткий розподіл ролей між Збройними Силами України, європейськими союзниками та Сполученими Штатами.

Про структуру майбутніх домовленостей розповів радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

За його словами, ключовим елементом системи безпеки залишаються Збройні сили України.

«Всі розуміють, що ЗСУ — це перший рівень захисту», — наголосив Бевз.

Він зазначив, що рамкова угода має узгодити взаємодію всіх країн-гарантів. Зокрема, йдеться про розміщення очолюваних Європою багатонаціональних сил, які можуть бути залучені до забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на землі.

«Є очолювані Європою мультинаціональні сили, які будуть розміщені в Україні й так чи інакше задіяні для забезпечення безпеки», — пояснив представник ОП.

Окрему роль у цій системі, за словами Бевза, відіграватиме підтримка з боку Сполучених Штатів.

«Є американський „бек-стоп“, який надає підтримку цим багатонаціональним силам», — сказав він.

Бевз додав, що наразі військові працюють над деталями узгодження так званого military component — як у межах уже підготовленого двостороннього договору зі США, так і щодо гарантій від європейських партнерів.

Нагадаємо, європейські союзники України готуються затвердити плани гарантій безпеки після припинення вогню. У січні країни так званої «коаліції охочих» на чолі з Францією та Великою Британією мають фіналізувати деталі довгострокової підтримки Києва — від можливого розгортання військ і стримувальних механізмів до фінансової допомоги та постачання озброєння. Європейські столиці також очікують офіційної відповіді Москви на 20-пунктний план щодо завершення війни.