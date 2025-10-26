- Дата публікації
Які гості, такі й подарунки: спецпосланець Путіна привіз до США несподіваний презент
Росіяни у США вчергове продемонстрували, що не мають наміру завершувати війну. Про це свідчить навіть дрібниця — подарунок Дмитрієва американцям. Так, він “припер” цукерки з висловлюваннями диктатора.
Спецпосланець президента РФ Кирило Дмитрієв привіз до США незвичайний подарунок. Так, він презентував солодощі з цитатами Володимира Путіна.
Кадри оприлюднили у Мережі.
До США Дмитрієв привіз такий собі «символічний» подарунок — коробку цукерок. На ній зображено диктатора РФ Путіна, якого назвали «великою» людиною. Кожна цукерка містить цитати російського очільника, зокрема про:
Росію, яка «нічого не боїться» та її межі, що «ніде не закінчуються»;
терористів, яких слід «відправити до Бога»;
виконання закону завжди, а не тоді, коли «взяли за одне місце» тощо.
Раніше Дмитрієв назвав ключові умови РФ, виконання яких дозволить завершити війну.
«Я зосереджений на економіці, інвестиціях та відносинах зі США, забезпечуючи діалог. Але є кілька ключових моментів», — зазначив Дмітрієв.
При цьому, наголосив спецпосланець Путіна, слід вирішити декілька питань:
гарантії безпеки для України;
доля так званих «російськомовних» регіонів, які начебто постраждали від України.
нейтральний статус України «для безпеки РФ».
Нагадаємо, як зазначали у Путіна, Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, що зможе завершити війну. Основоположну роль у цьому процесі, за його словами, відіграють США. Втім росіяни наголошують: угода є неможливою без врахування інтересів РФ.
«Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання», — сказав Дмитрієв.