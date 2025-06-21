Зеленський розповів, які країни допомагають РФ в оборонно-промисловому комплексі

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Попри санкції, понад 50 компаній із Китаю, Німеччини, Тайваню та інших країн продовжують постачати Росії верстати й деталі для військової промисловості.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами.

«Російська Федерація отримує верстати від деяких країн — верстати, які у них працюють на виробництво зброї. Найближчим часом вони хочуть отримати 860 додаткових верстатів для свого оборонно-промислового комплексу. Що важливо, 52 компанії із Китаю поставляють ці верстати. 15 компаній від Тайваню, від Німеччини 13 компаній, від Чехії 8 компаній, від Південної Кореї 6 компаній, Японія 3 компанії, Індія 3 компанії, одна компанія зовсім трішки поставляє компоненти з США. Є навіть назви цих компаній, вони відомі», — розповів він.

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За його словами, українська сторона активно інформує міжнародних партнерів про діяльність компаній, які підтримують російські військові програми. Вважається, що санкції проти цих компаній можуть значно вплинути на здатність ворога вести бойові дії.

«Ми передали всю цю інформацію всім країнам, нашим партнерам, всім — і ЄС, і США. Це новий підхід. Ми дуже просимо на ці компанії на всі накласти санкції. Що можуть зробити ці компанії, якщо вони будуть боятися застосування санкцій? Так як сучасні верстати, які поставлялися сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють з електронікою на відстані. І ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати. І це реально уповільнення процесу. Тобто це без зброї як роззброювати Росію, важливий момент. Сьогодні служба зовнішньої розвідки показала мені список, там 26 країн, в які вони відправили відповідну інформацію», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що велика кількість російських компаній, залучених до виробництва зброї, досі не під санкціями, що дозволяє їм отримувати необхідні комплектуючі. Українська розвідка наголошує на необхідності термінового введення обмежень.

«39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві „Орєшніка“. Тобто велика кількість їхніх компаній цим займається. Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями. А це значить, що вони отримують деталі і компоненти для „Орєшніка“. І їм це потрібно, бо без цих деталей „Орєшніка“ не буде. І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо „Орєшнік“ виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго. Хоча є багато інших компаній, на які накладені санкції, з оборонно-промислового комплексу Росії. Коли на них накладають санкції, тоді іноземним компаніям, які передають компоненти, дуже складно це робити», - сказав він.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти 111 осіб - 56 фізичних та 55 юридичних, причетних до виробництва і постачання російських безпілотників.