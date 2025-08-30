- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Які 5 країн готові стати майданчиком для переговорів з РФ: Зеленський перелічив
За словами Зеленського, Україна готується до важливої зустрічі в Європі вже цього тижня.
Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія пропонують свою територію як майданчик для переговорів щодо завершення війни.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у новому зверненні 30 серпня.
За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров повернувся після низки переговорів у Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Катарі.
«Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни», — сказав глава держави.
Зеленський також додав, що Україна готується до важливої зустрічі в Європі вже цього тижня.
«Чекаю зараз на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака — він говорив зі Стівом Віткоффом. Ми готуємось до зустрічей у Європі вже на тижні», — підсумував президент.
Раніше керівник ОП Андрій Єрмак розповів, хто може змусити Росію сісти за стіл переговорів.